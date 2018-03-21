Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı – Fotomaç – 21 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı

    Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı

    , 'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

    Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman minik kale maç ile sona erdi.

    Antrenmana milli takımlarında bulunan Ryan Babel, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, , , Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavisi devam eden futbolcular katılmadı.

    Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN