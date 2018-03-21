Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    'a Mitrovic piyangosu!

    Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!

    Belçika'nın Brugge Kulübü, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Matej Mitrovic'i sezon sonunda bonservisiyle kadrosuna katmaya karar verdi.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:17
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