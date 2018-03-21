Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Belçika'nın Brugge Kulübü, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Matej Mitrovic'i sezon sonunda bonservisiyle kadrosuna katmaya karar verdi.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:17
-
"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 8
Yorum
abc ya aykut kocaman, seson basi kampinda valbuena tam beim sistemime uygun oyuncu bize cok yardimci olacak diyen sensin
-
"Gideceksen şimdi git"
Toplam 6
Yorum
MizMizFbli Çileklisi var mı bunun.
-
"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 8
Yorum
ÖZGÜR Senin sonun yaklaşıyor Aykut hoca ligin sonunda biletin kesilmiş hazırda bekliyor
Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.