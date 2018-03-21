Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Benitez, 'ın yıldızını resmen açıkladı

    Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı

    Newcastle United'ın, uzun süredir takip ettiği Tolgay Arslan'ı yaz döneminde almakta kararlı olduğu belirtildi.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:59
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