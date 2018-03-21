Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Newcastle United'ın, uzun süredir takip ettiği Tolgay Arslan'ı yaz döneminde almakta kararlı olduğu belirtildi.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:59
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Çıkıp aslanlar gibi oynayalım
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Bu saatten sonra nasıl oynarsanız oynayın , hatta hiç oynamasanız da en kötü dördüncü olursunuz , yazık oldu bu sezona da.
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Pes etmeden devam edeceğiz
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Josef sen ve Mehmet Topal ın sayesinde ileri pası unuttu takım , sayenizde şampiyonluğun gittiği üçüncü yıl , neyin sabrından bahsediyorsun.
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Biz sampiyon olacagız
Toplam 4
Yorum
arsen l. Vida sakatlar yokken oynuyor ,sakatlık var Vida oynamıyor.Beyine bak.Caner de öyle ama 2 si de yedek.Medeli ortaya al.Ama beyin yok ki.
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