Talisca’lı Brezilya'nın Almanya maçı hangi kanalda?

Almanya-İspanya ve Talisca'nın da forma giyme ihtimali olan Almanya-Brezilya maçları Ülke TV'den canlı olarak yayınlanacak

Birçok yıldızın sahne alacağı Almanya- İspanya mücadelesi 23 Mart Cuma saat 22:45'te Ülke TV'den canlı olarak yayınlanacak. 27 Mart Salı saat 21:45'te oynanacak Almanya- Brezilya mücadelesi de Ülke TV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Bu karşılaşmada Beşiktaşlı Talisca'nın da forma giyme ihtimali bulunuyor.