Talisca’lı Brezilya'nın Almanya maçı hangi kanalda? – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Talisca’lı Brezilya'nın Almanya maçı hangi kanalda?

    Almanya-İspanya ve Talisca'nın da forma giyme ihtimali olan Almanya-Brezilya maçları Ülke TV'den canlı olarak yayınlanacak

    Birçok yıldızın sahne alacağı Almanya- İspanya mücadelesi 23 Mart Cuma saat 22:45'te Ülke TV'den canlı olarak yayınlanacak. 27 Mart Salı saat 21:45'te oynanacak Almanya- Brezilya mücadelesi de Ülke TV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Bu karşılaşmada Beşiktaşlı Talisca'nın da forma giyme ihtimali bulunuyor.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:06
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