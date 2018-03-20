Siyah-beyazlılar kurucularını andı – Fotomaç – 20 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Siyah-beyazlılar kurucularını andı

    ?Kulübü'nün kurucularından Mehmet Şamil Shaplı ve Hüseyin Bereket Shaplı, kulübün 115. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kabirleri başında anıldı

    Eyüp Sultan Kabristanı'nda düzenlenen törene Genel Sekreter ve yönetim kurulu üyesi Berk Hacıgüzeller katıldı. Anma töreni okunan duaların ardından sona erdi.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Siyah-beyazlılar kurucularını andı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN