İstanbul deplasmanları iyi gelmiyor – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    deplasmanları iyi gelmiyor

    <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a> deplasmanları iyi gelmiyor
    Siyah-beyazlıların ligde oynadığı son 81 maçta aldığı 10 yenilginin çoğu 'da Vodafone Park dışında oynadığı maçlarda geldi. Vodafone Park açıldığından beri kaybetmeyen siyah-beyazlılar; 6 yenilgisini Kasımpaşa (2), Fenerbahçe (2) ve 'e (2) yani takımlarına karşı aldı.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:09
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