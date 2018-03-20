Güneş hedef koydu! G.Saray maçına...
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Başakşehir yenilgisi sonrası G.Saray maçına kadar yeni hedef belirledi.
Akşam'ın haberine göre; Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olması siyah-beyazlılar da zirve hesaplarını değiştirdi. Büyük bir fırsatı kaçıran Beşiktaş'ta Şenol Güneş başta olmak üzere, futbolcuların ve teknik heyetin tek hedefi ligde oynanacak Galatasaray derbisine kadar 4 karşılaşmadan mutlak galibiyet çıkartmak.
GÜNEŞ'TEN FUTBOLCULARA UYARI
Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ardından Süper Lig'de önemli bir virajı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile atlatan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten futbolculara uyarı geldi. Güneş, "Başakşehir mağlubiyetine takılmayın. Ligde oynayacağımız daha 8 maç var. Herkesten kendisini toparlamasını ve şampiyonluğu düşünmesini istiyorum. Hepinizin kalitesini ve iyi bir takım olduğumuzu biliyorum. Galatasaray derbisine kadar 4'te 4 yaparak şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu herkese göstermenizi istiyorum" dediği öğrenildi.
KRİTİK VİRAJDA 9 PUAN CEPTE
Beşiktaş son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e rövanş karşılaşmasında Vodafone Park'ta 3-1 yenilmesinin ardından Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak zirve yolunda önemli bir 3 puan kaybetti.
İşte siyah-beyazlıların son maçları;
Bayern Münih - Beşiktaş: 5-0 Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-1 Süper Lig
Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-2 Türkiye Kupası
Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2 Süper Lig
Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-0 Süper Lig
Beşiktaş - Bayern Münih: 1-3 Şampiyonlar Ligi
Başakşehir - Beşiktaş: 1-0 Süper Lig
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 08:33
-
Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
-
Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
-
Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
Güneş hedef koydu! G.Saray maçına... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.