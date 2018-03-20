Güneş hedef koydu! G.Saray maçına... – Fotomaç – 20 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Güneş hedef koydu! G.Saray maçına...

    Güneş hedef koydu! G.Saray maçına...

    teknik direktörü , Başakşehir yenilgisi sonrası G.Saray maçına kadar yeni hedef belirledi.

    Spor Toto 'de şampiyonluk hesapları yapan 'ta yeni hedef belirlendi. Süper Lig'in bitimine 8 hafta kala geçtiğimiz hafta sonu 'e 1-0 yenilerek zirve yolunda ağır yara alan Beşiktaş, derbisine kadar oynayacağı 4 karşılaşmadan 12 puan çıkartmak istiyor.

    Akşam'ın haberine göre; Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ezeli rakibi ile berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olması siyah-beyazlılar da zirve hesaplarını değiştirdi. Büyük bir fırsatı kaçıran Beşiktaş'ta başta olmak üzere, futbolcuların ve teknik heyetin tek hedefi ligde oynanacak Galatasaray derbisine kadar 4 karşılaşmadan mutlak galibiyet çıkartmak.

    GÜNEŞ'TEN FUTBOLCULARA UYARI
    Şampiyonlar Ligi ve Ziraat maçlarının ardından Süper Lig'de önemli bir virajı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile atlatan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten futbolculara uyarı geldi. Güneş, "Başakşehir mağlubiyetine takılmayın. Ligde oynayacağımız daha 8 maç var. Herkesten kendisini toparlamasını ve şampiyonluğu düşünmesini istiyorum. Hepinizin kalitesini ve iyi bir takım olduğumuzu biliyorum. Galatasaray derbisine kadar 4'te 4 yaparak şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu herkese göstermenizi istiyorum" dediği öğrenildi.

    KRİTİK VİRAJDA 9 PUAN CEPTE
    Beşiktaş son olarak Şampiyonlar Ligi'nde 'e rövanş karşılaşmasında Vodafone Park'ta 3-1 yenilmesinin ardından Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak zirve yolunda önemli bir 3 puan kaybetti.

    İşte siyah-beyazlıların son maçları;
    Bayern Münih - Beşiktaş: 5-0 Şampiyonlar Ligi
    Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-1 Süper Lig
    Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-2 Türkiye Kupası
    Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2 Süper Lig
    Beşiktaş - : 1-0 Süper Lig
    Beşiktaş - Bayern Münih: 1-3 Şampiyonlar Ligi
    Başakşehir - Beşiktaş: 1-0 Süper Lig
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güneş hedef koydu! G.Saray maçına... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN