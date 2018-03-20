Cenk Tosun: Liverpool'u bekliyorum – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    : Liverpool'u bekliyorum

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>: Liverpool'u bekliyorum

    fırtınası, İngiltere'de sürmeye devam ediyor. Oynadığı son 3 maçta 4 gol atan Cenk gözünü derbiye çevirdi. Milli golcü o "Derbide Liverpool'a gol atmak en büyük hayallerimin arasında" dedi

    Kariyerine Everton'da devam eden milli golcü, mavi-beyazlı formayla 'de oynadığı son 3 maçta 4 gol attı! İngiltere'de manşetleri süsleyen Tosun Paşa, kendisine yöneltilen " ile Türkiye Ligi arasında ne fark var?" sorusuna; "Futbol İngiltere'de daha hızlı ve sert oynanıyor. Türkiye'de daha az koşup, tekniğe dayalı oynuyorsunuz. Ada'da daha sert ve tempoya dayalı futbol var diyebilirim" yanıtını verdi. Türkiye'de fizik gücü yüksek ve sert bir lig olduğunu ancak İngiltere'ye gidince daha sert ve tempolu bir lig olduğunu gördüğünü ifade eden Cenk şöyle devam etti: "İngiltere Premier Ligi boşuna dünyanın en iyi oynanan ligi olmamış. Gerçekten göze hoş gelen bir oyun var burada. En büyük hedeflerim arasında İngiltere'de oynamak vardı. İyi ki de varmış, Everton'a gelerek bu hedefimi gerçekleştirdim."

    Güneş ofansif Sam defansif
    Her hocanın kendisine göre taktiği var. Bence iki antrenör de farklı. Şenol hoca daha fazla atak futbolu seviyordu, Sam Allardyce hoca ise daha fazla defans yapıp sonra kontrataklardan golü bulmayı seviyor. İki hocanın da farklı oyun konseptleri, oyun sistemleri var. İki tarafa da saygı duymak lazım. Zorlanmıyorum, hocanın istediklerini yapıyorum.

    Devler Ligi kolay deği
    İngiltere'den Şampiyonlar Ligi'ne çok takım katılıyor. Bu sene belki olmaz ama önümüzdeki seneler neden olmasın? Avrupa Ligi olur, Şampiyonlar Ligi olur... Bizim çok iyi bir kulübümüz ve kaliteli oyuncularımız var. Sezona iyi başlayamadık maalesef o yüzden hedeflerimizin arasında ligi sekizinci, dokuzuncu sırada bitirmek var.

    Ryan Babel bana 'evini' verdi
    Beşiktaş'taki arkadaşlarımla sık sık görüşüyorum elbette. Daha önce Liverpool'da forma giyen Ryan Babel'le konuştuk. Hatta onun Liverpool'da bir evi var. 'İstiyorsan benim eve de geçebilirsin' dedi. Bunu söylemiş olması bile benim için yeterli.

    Kalbim parçalanıyor
    Eski kulübüm Gaziantepspor'un yaşadığı krizden büyük üzüntü duyuyor um. Arkadaşlarıma, orada çalışanlara üzülüyorum. Çok güzel 3,5 senem geçti orada. Benim Cenk olmamda en büyük etken Gaziantepspor diyebilirim. Kalbim parçalanıyor. İnşallah biri çıkar da destek verir ve Gaziantepspor'u eski güzel günlere taşır.

    Liverpool'u bekliyorum
    Geçmişte Everton-Liverpool derbilerini izlemiştim. Bu maçın büyüklüğünü biliyorum. Gerçekten hem taraftarımız için hem de kulübümüz için önemli bir maç ve kazanmak istiyoruz. Ayrıca ben her maça konsantre oluyorum ama o maça daha fazla konsantre olmak istiyorum. Çünkü o maçta gol atmak en büyük hayallerimin arasında yer alıyor.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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