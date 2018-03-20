Cenk Tosun: Liverpool'u bekliyorum
Cenk Tosun fırtınası, İngiltere'de sürmeye devam ediyor. Oynadığı son 3 maçta 4 gol atan Cenk gözünü derbiye çevirdi. Milli golcü o "Derbide Liverpool'a gol atmak en büyük hayallerimin arasında" dedi
Güneş ofansif Sam defansif
Her hocanın kendisine göre taktiği var. Bence iki antrenör de farklı. Şenol hoca daha fazla atak futbolu seviyordu, Sam Allardyce hoca ise daha fazla defans yapıp sonra kontrataklardan golü bulmayı seviyor. İki hocanın da farklı oyun konseptleri, oyun sistemleri var. İki tarafa da saygı duymak lazım. Zorlanmıyorum, hocanın istediklerini yapıyorum.
Devler Ligi kolay deği
İngiltere'den Şampiyonlar Ligi'ne çok takım katılıyor. Bu sene belki olmaz ama önümüzdeki seneler neden olmasın? Avrupa Ligi olur, Şampiyonlar Ligi olur... Bizim çok iyi bir kulübümüz ve kaliteli oyuncularımız var. Sezona iyi başlayamadık maalesef o yüzden hedeflerimizin arasında ligi sekizinci, dokuzuncu sırada bitirmek var.
Ryan Babel bana 'evini' verdi
Beşiktaş'taki arkadaşlarımla sık sık görüşüyorum elbette. Daha önce Liverpool'da forma giyen Ryan Babel'le konuştuk. Hatta onun Liverpool'da bir evi var. 'İstiyorsan benim eve de geçebilirsin' dedi. Bunu söylemiş olması bile benim için yeterli.
Kalbim parçalanıyor
Eski kulübüm Gaziantepspor'un yaşadığı krizden büyük üzüntü duyuyor um. Arkadaşlarıma, orada çalışanlara üzülüyorum. Çok güzel 3,5 senem geçti orada. Benim Cenk olmamda en büyük etken Gaziantepspor diyebilirim. Kalbim parçalanıyor. İnşallah biri çıkar da destek verir ve Gaziantepspor'u eski güzel günlere taşır.
Liverpool'u bekliyorum
Geçmişte Everton-Liverpool derbilerini izlemiştim. Bu maçın büyüklüğünü biliyorum. Gerçekten hem taraftarımız için hem de kulübümüz için önemli bir maç ve kazanmak istiyoruz. Ayrıca ben her maça konsantre oluyorum ama o maça daha fazla konsantre olmak istiyorum. Çünkü o maçta gol atmak en büyük hayallerimin arasında yer alıyor.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 01:38
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
Cenk Tosun: Liverpool'u bekliyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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