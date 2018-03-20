115’inci yıl için UEFA paylaşımı – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    115’inci yıl için paylaşımı

    115’inci yıl için UEFA paylaşımı

    , resmi twitter hesabından 'ın 115. yılını kutladı. UEFA, resmi Twitter hesabından Beşiktaş için hazırlanan özel bir görsel paylaştı.

    Yapılan paylaşımda "Mutlu Yıllar Beşiktaş" ifadeleri kullanıldı. Bu arada Kulübü, 115. kuruluş yıl dönümüne özel nostaljik forma satışa sundu. Siyah-beyazlı kulübün tarihinde yer alan nostaljik formalardan esinlenerek üretilen forma 99,90 liradan mağazalarından satışa çıktı.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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