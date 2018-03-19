Talisca, Brezilya Milli Takımı kampında – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    , kampında

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>, <a href="/index/brezilya?id=d289b356-d0fa-431b-b7e9-b22ef76bfbba" class="" rel="tag">Brezilya</a> <a href="/index/milli-takimi?id=5cfe5940-77d2-4178-adfd-159dd7a6ed50" class="" rel="tag">Milli Takımı</a> kampında

    Beşiktaşlı Anderson , Milli Takım kampına katıldı.

    2018 FIFA öncesi hazırlık maçlarında Rusya ve Almanya ile karşılaşacak 'na davet edilen Anderson kampa katıldı.





    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:15
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