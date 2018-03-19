Talisca, Brezilya Milli Takımı kampında
Beşiktaşlı Anderson Talisca, Brezilya Milli Takım kampına katıldı.
2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında Rusya ve Almanya ile karşılaşacak Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Anderson Talisca kampa katıldı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:15
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Soldado’nun isyanı
Toplam 3
Yorum
UZMAN ANALİST BEN OLSAM ORDA HAKEME DEĞİL SERDAR AZİZE HADDİNİ BİLDİRİRİM
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
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Yorum
ARTIK YETER FENERE ÇOK HİZMETİN OLDU AMA ARTIK TADINDA BIKARMAN GEREK. 20 YIIL AZ MI? İYİ ANILMAK TA ÇOK DEĞERLİ
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 1
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baki f.terim ve a.albayrak geldiğinde neler olacağı belliydi.
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