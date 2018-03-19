Erman Toroğlu: Tebrikler Başakşehir

Öyle bir maç ki, tam derslik. Artısıyla, eksisiyle… Çok köşe başı yerler var. Mesela; Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde yürürken futbolcular, Şampiyonlar Ligi'nin yüzü suyu hürmetine bazı şekilde yürüdüler. Peki bu bazı şekil ne? "Mümkün olduğu kadar havayı bozmayalım" dediler. Bu hava bozukluğu neydi peki? Kesinlikle disiplin.

Başkandan başlayan, teknik direktörle devam eden ve takıma yansıyan. Öyle şeyler konuştular, öyle beyanatlar verdiler ki sahadaki uygulama bunu göstermedi.

Bazı maçlar tavana vurdular, bazı maçlarda sefilleri oynadılar, dibe vurdular. Hiçbir gün belli bir şablonları olmadı. Hep bireysel… Bir gün bir futbolcu çıktı, bir gün iki futbolcu. Maçı aldılar. Ama "Yahu bu Beşiktaş çok güzel, müthiş oynuyor. İki sene evvelki gibi oynuyor" dedirtemediler.

Bunu söylediğimiz zaman da bana kızdılar.

Kalemşörleri hep seyirciye pembe baktırdılar. "Kral çıplak" diyemediler.