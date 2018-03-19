Negredo'nun eşi çılgına döndü! Şok yanıt
Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo'nun eşi yapılan eleştirilere çok sert dille yanıt verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında önemli yara aldı.
Beşiktaş'ın yıldız forveti Alvaro Negredo'nun eşi Amparo Moreno ise sakatlık yaşayan eşinin maçta çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Fotoğraf, binlerce beğeni aldı ve Beşiktaşlı taraftarlar 'geçmiş olsun' yorumlarında bulundu.
SERT SÖZLER
Amparo'nun takipçilerinden biri ise "3-5 maç yok 1 maçı kurtarıyor. yine 3-4 maç yok yine 1 maçı kurtarıyor. Böyle olmaz siz bavulları toplayıp İspanya'ya geri dönün en iyisi, gitmezseniz lig sonunda 'Fiko Başkan' Çin'e gönderir benden demesi" yorumunu yaptı. Paylaşıma gelen yüzlerce yorum arasından bu yoruma oldukça sinirlenen Negredo'nun eşi bu yoruma yanıt olarak "Seni küçük beyinli, ...git" yazdı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:55
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Kural mı değişmiş!
Toplam 5
Yorum
dürüst olun gs'liler hiçbir fb'li oyuncunun kırmızı kartlık hareketi yoktu. dürüst olun. asıl kırmızı kartı fernando görmeliydi ve verilmeyen 3 net penaltı var.
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Nagatomo, planı bozdu
Toplam 4
Yorum
serr fenerin atakları hep oradan geldi , daha ne olacak anlamadım. paldır güldür geldiler
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Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 6
Yorum
emeklerimizhiçoldu 2 yıl şampıyon şampıyon yapmış çok fenaymış ulan kadro 2 yıl on numaraydı iş hocaya düştü bu yıl işini hiç iyi yapamadın baloyu aldırmadın.
Negredo'nun eşi çılgına döndü! Şok yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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