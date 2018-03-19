Negredo'nun eşi çılgına döndü! Şok yanıt – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    'nun eşi çılgına döndü! Şok yanıt

    <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a>'nun eşi çılgına döndü! Şok yanıt

    'ın İspanyol golcüsü Alvaro 'nun eşi yapılan eleştirilere çok sert dille yanıt verdi.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında , deplasmanda Başakşehir'e 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında önemli yara aldı.

    'ın yıldız forveti Alvaro 'nun eşi Amparo Moreno ise sakatlık yaşayan eşinin maçta çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Fotoğraf, binlerce beğeni aldı ve Beşiktaşlı taraftarlar 'geçmiş olsun' yorumlarında bulundu.

    SERT SÖZLER
    Amparo'nun takipçilerinden biri ise "3-5 maç yok 1 maçı kurtarıyor. yine 3-4 maç yok yine 1 maçı kurtarıyor. Böyle olmaz siz bavulları toplayıp İspanya'ya geri dönün en iyisi, gitmezseniz lig sonunda 'Fiko Başkan' Çin'e gönderir benden demesi" yorumunu yaptı. Paylaşıma gelen yüzlerce yorum arasından bu yoruma oldukça sinirlenen 'nun eşi bu yoruma yanıt olarak "Seni küçük beyinli, ...git" yazdı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:55
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