Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında önemli yara aldı.



Beşiktaş'ın yıldız forveti Alvaro Negredo'nun eşi Amparo Moreno ise sakatlık yaşayan eşinin maçta çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Fotoğraf, binlerce beğeni aldı ve Beşiktaşlı taraftarlar 'geçmiş olsun' yorumlarında bulundu.



SERT SÖZLER

Amparo'nun takipçilerinden biri ise "3-5 maç yok 1 maçı kurtarıyor. yine 3-4 maç yok yine 1 maçı kurtarıyor. Böyle olmaz siz bavulları toplayıp İspanya'ya geri dönün en iyisi, gitmezseniz lig sonunda 'Fiko Başkan' Çin'e gönderir benden demesi" yorumunu yaptı. Paylaşıma gelen yüzlerce yorum arasından bu yoruma oldukça sinirlenen Negredo'nun eşi bu yoruma yanıt olarak "Seni küçük beyinli, ...git" yazdı.



