Dişini gösterdi
İngiliz basını, Everton'ın deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yendiği karşılaşmada takımının iki golünü atarak galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun'dan övgüyle bahsetti. Daily Mail gazetesi, Everton'ın 13 Aralık'tan sonra ilk kez galip geldiğini belirttiği haberinde "Tosun dişlerini gösterdi" ifadesini kullandı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:54
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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