Dişini gösterdi

İngiliz basını, Everton'ın deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yendiği karşılaşmada takımının iki golünü atarak galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun'dan övgüyle bahsetti. Daily Mail gazetesi, Everton'ın 13 Aralık'tan sonra ilk kez galip geldiğini belirttiği haberinde "Tosun dişlerini gösterdi" ifadesini kullandı.