Dişini gösterdi – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Dişini gösterdi

    Dişini gösterdi

    İngiliz basını, 'ın deplasmanda 'yi 2-1 yendiği karşılaşmada takımının iki golünü atarak galibiyetin mimarı olan 'dan övgüyle bahsetti. gazetesi, Everton'ın 13 Aralık'tan sonra ilk kez galip geldiğini belirttiği haberinde "Tosun dişlerini gösterdi" ifadesini kullandı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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