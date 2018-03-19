Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo'nun Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye götürüldüğü bildirildi.
Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, "Alvaro Negredo'nun yapılan tetkikleri sonucu sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edilmiş olup, acil ameliyata alınmıştır. Kırığı düzeltilicek olan futbolcumuz, 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayabilecektir." ifadeleri kullanıldı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN NEGREDO AÇIKLAMASI
Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye götürülen Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo'nun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu açıklandı.
Karşılaşmada sağ elmacık kemiğine darbe alan Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere götürülmüştü. Teknik direktör Şenol Güneş de, basın toplantısında yaptığı açıklamada, futbolcunun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu ve tedavisine başlandığını söyledi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:25
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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