Zor maçları kazanıyorlar – Fotomaç – 18 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Zor maçları kazanıyorlar

    Zor maçları kazanıyorlar
    Türk futbolunun önemli isimlerinden , haber1903' e konuştu. 'ın bu akşamki maçta favori olduğunu belirten Kurtar, "Kolay maç yok. 'de düşüş var, eksiklikleri de var. , zor maçları kazanıyor ve bu maçın kağıt üzerinde favorisi... Quaresma önemli bir oyuncu ama Lens de ona yakın iş görür. Lens, Quaresma'nın yerini dolduramasa da takım oyunuyla Beşiktaş, o açığı kapatır. Beşiktaş, oyun mantalitesini sahada uygularsa sorun olmaz" ifadelerini kullandı.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zor maçları kazanıyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN