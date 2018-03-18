Tosun Paşa, Ada’yı sallıyor!
Beşiktaş’tan devre arasında Everton’a giden Cenk Tosun dün de Stoke’a 2 gol attı
Ceza sahasındaki karambolde Stoke ağlarını sarsan Cenk, 77'de skor 1-1 olduktan sonra bir kez daha sahneye çıktı. Milli futbolcu, 84'te Walcott'un ortasını kafayla filelere gönderip Everton'a 3 puanı kazandırdı. Cenk, böylece üst üste üçüncü maçında da fileleri sarsarken Everton'daki gol sayısını da 4'e çıkardı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:11
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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