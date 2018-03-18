Tosun Paşa, Ada’yı sallıyor! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Tosun Paşa, Ada’yı sallıyor!

    Tosun Paşa, Ada’yı sallıyor!

    ’tan devre arasında Everton’a giden dün de Stoke’a 2 gol attı

    'de fırtınası esmeye devam ediyor. Devre arasında 22 milyon euro bonservisle Everton'a transfer olan 26 yaşındaki yıldız, dün de 'i yıkan isim oldu. Everton'un 'yi deplasmanda 2-1 yendiği mücadelede mavi-beyazlıların iki golüne imzasını koyan , ilk golünü 69'uncu dakikada attı.



    Ceza sahasındaki karambolde Stoke ağlarını sarsan Cenk, 77'de skor 1-1 olduktan sonra bir kez daha sahneye çıktı. Milli futbolcu, 84'te Walcott'un ortasını kafayla filelere gönderip Everton'a 3 puanı kazandırdı. Cenk, böylece üst üste üçüncü maçında da fileleri sarsarken Everton'daki gol sayısını da 4'e çıkardı.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:11
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