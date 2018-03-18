Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları..." – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    'ten itiraf: "Bütün yanlışları..."

    Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları..."

    'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı 'ı 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

    'in açıklamaları şu şekilde:

    "Futbol adına bütün yanlışları yaptık. Kötü başladık, savunmada kalmamıza rağmen topu iyi kullanamadık. Ne hücumda ne de savunmada doğru işler yapabildik. Topu aldığımızda çok kolay kaybettik. Üretken değildik."

    "2. yarıda etkili atağımız, net pozisyonumuz yoktu. Rakip daha çok istedi. Oynadığımız oyunla mağlubiyeti hak ettik. Bizden beklenen oyun bu değildi, büyük bir şans yakalamıştık. Bu şansı kullanmayı çok istemiştik."

    "Mazereti kimsede aramaya gerek yok. Yanlış seçimler yaptık, doğru uygulamalar yapmadık demektir. Bunu da bir an evvel yapacağız."

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
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