Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları..."

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Futbol adına bütün yanlışları yaptık. Kötü başladık, savunmada kalmamıza rağmen topu iyi kullanamadık. Ne hücumda ne de savunmada doğru işler yapabildik. Topu aldığımızda çok kolay kaybettik. Üretken değildik."

"2. yarıda etkili atağımız, net pozisyonumuz yoktu. Rakip daha çok istedi. Oynadığımız oyunla mağlubiyeti hak ettik. Bizden beklenen oyun bu değildi, büyük bir şans yakalamıştık. Bu şansı kullanmayı çok istemiştik."

"Mazereti kimsede aramaya gerek yok. Yanlış seçimler yaptık, doğru uygulamalar yapmadık demektir. Bunu da bir an evvel yapacağız."