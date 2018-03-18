Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları..."
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:
"Futbol adına bütün yanlışları yaptık. Kötü başladık, savunmada kalmamıza rağmen topu iyi kullanamadık. Ne hücumda ne de savunmada doğru işler yapabildik. Topu aldığımızda çok kolay kaybettik. Üretken değildik."
"2. yarıda etkili atağımız, net pozisyonumuz yoktu. Rakip daha çok istedi. Oynadığımız oyunla mağlubiyeti hak ettik. Bizden beklenen oyun bu değildi, büyük bir şans yakalamıştık. Bu şansı kullanmayı çok istemiştik."
"Mazereti kimsede aramaya gerek yok. Yanlış seçimler yaptık, doğru uygulamalar yapmadık demektir. Bunu da bir an evvel yapacağız."
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:09
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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