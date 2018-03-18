Beşiktaş'ta 2 yıldız cezalı duruma düştü!
Beşiktaş'ta 22. dakikada sarı kart gören Gary Medel, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelenin 22. dakikasında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gary Medel sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Aynı zamanda siyah-beyazlı ekipte 70. dakikada sarı kart gören Adriano'da cezalı duruma düşerek, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
BAŞAKŞEHİR'E CAİÇARA VE CLİCHY'DEN KÖTÜ HABER
Mücadelenin 62. dakikasında Başakşehirli oyuncu Caiçara ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aynı zamanda Clichy'de 61. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Akhisar maçında forma giyemeyecek.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:34
-
Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
-
Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
-
Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
Beşiktaş'ta 2 yıldız cezalı duruma düştü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.