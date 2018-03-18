Beşiktaş'ta 2 yıldız cezalı duruma düştü! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    'ta 2 yıldız cezalı duruma düştü!

    Beşiktaş'ta 2 yıldız cezalı duruma düştü!

    'ta 22. dakikada sarı kart gören , maçında cezalı duruma düştü.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir sahasında 'ı ağırladı. Mücadelenin 22. dakikasında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Aynı zamanda siyah-beyazlı ekipte 70. dakikada sarı kart gören Adriano'da cezalı duruma düşerek, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan mücadelesinde forma giyemeyecek.

    BAŞAKŞEHİR'E CAİÇARA VE CLİCHY'DEN KÖTÜ HABER

    Mücadelenin 62. dakikasında Başakşehirli oyuncu Caiçara ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aynı zamanda Clichy'de 61. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Akhisar maçında forma giyemeyecek.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:34
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