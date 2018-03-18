Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo'nun Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye götürüldüğü bildirildi.
Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, "Alvaro Negredo'nun yapılan tetkikleri sonucu sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edilmiş olup, acil ameliyata alınmıştır. Kırığı düzeltilicek olan futbolcumuz, 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayabilecektir." ifadeleri kullanıldı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN NEGREDO AÇIKLAMASI
Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye götürülen Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo'nun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu açıklandı.
Karşılaşmada sağ elmacık kemiğine darbe alan Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere götürülmüştü. Teknik direktör Şenol Güneş de, basın toplantısında yaptığı açıklamada, futbolcunun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu ve tedavisine başlandığını söyledi.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:21
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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