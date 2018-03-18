Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü! – Fotomaç – 18 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    yıldız hastaneye götürüldü!

    Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!

    futbolcu Alvaro 'nun Medipol maçının ardından hastaneye götürüldüğü bildirildi.

    Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, "Alvaro 'nun yapılan tetkikleri sonucu sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edilmiş olup, acil ameliyata alınmıştır. Kırığı düzeltilicek olan futbolcumuz, 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

    ŞENOL GÜNEŞ'TEN NEGREDO AÇIKLAMASI

    Medipol maçının ardından hastaneye götürülen futbolcu Alvaro Negredo'nun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu açıklandı.

    Karşılaşmada sağ elmacık kemiğine darbe alan Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere götürülmüştü. Teknik direktör Şenol Güneş de, basın toplantısında yaptığı açıklamada, futbolcunun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu ve tedavisine başlandığını söyledi.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN