Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, "Alvaro Negredo'nun yapılan tetkikleri sonucu sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edilmiş olup, acil ameliyata alınmıştır. Kırığı düzeltilicek olan futbolcumuz, 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN NEGREDO AÇIKLAMASI

Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye götürülen Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo'nun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu açıklandı.



Karşılaşmada sağ elmacık kemiğine darbe alan Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere götürülmüştü. Teknik direktör Şenol Güneş de, basın toplantısında yaptığı açıklamada, futbolcunun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu ve tedavisine başlandığını söyledi.