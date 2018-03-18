Beşiktaşlı yıldız cezalı duruma düştü!
Beşiktaş'ta 22. dakikada sarı kart gören Gary Medel, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelenin 22. dakikasında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gary Medel sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Şilili oyuncu, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
BAŞAKŞEHİR'E CAİÇARA'DAN KÖTÜ HABER
Mücadelenin 32. dakikada sarı kart gören Başakşehirli oyuncu Caiçara cezalı duruma düştü ve Akhisar maçında forma giyemeyecek.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:47
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
Beşiktaşlı yıldız cezalı duruma düştü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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