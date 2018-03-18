Beşiktaşlı yıldız cezalı duruma düştü! – Fotomaç – 18 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaşlı yıldız cezalı duruma düştü!

    Beşiktaşlı yıldız cezalı duruma düştü!

    'ta 22. dakikada sarı kart gören , maçında cezalı duruma düştü.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir sahasında 'ı ağırladı. Mücadelenin 22. dakikasında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Şilili oyuncu, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan mücadelesinde forma giyemeyecek.

    BAŞAKŞEHİR'E CAİÇARA'DAN KÖTÜ HABER

    Mücadelenin 32. dakikada sarı kart gören Başakşehirli oyuncu Caiçara cezalı duruma düştü ve Akhisar maçında forma giyemeyecek.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaşlı yıldız cezalı duruma düştü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN