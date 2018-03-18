Beşiktaş ikinci yarıda ilk yenilgisini aldı – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    ikinci yarıda ilk yenilgisini aldı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> ikinci yarıda ilk yenilgisini aldı

    ikinci yarıda ilk yenilgisini aldı

    Sezonun ikinci yarısına çok iyi bir başlangıç yapan ve 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak ikinci yarıdaki tek namağlup takım olan 'ın bu serisi karşısında bozuldu.


    Medipol deplasmanında Elia'nın 27. dakikada attığı golle geriye düşen ve rakibinin son yarım saati 10 kişi oynamasına karşın gol bulamayarak sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan , sezonun ikinci yarısındaki ilk yenilgisini aldı. İkinci yarıda oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak, bu periyottaki namağlup tek takım durumunda olan siyah-beyazlıların bu serisi de son buldu. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarından 9 puan çıkaran 'in ekibi bu periyotta 4. sıradan 2. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlılar alınan bu sonuçla birlikte 2. sıradaki yerini de Başakşehir'e kaptırdı ve ikili averajda da rakibinin gerisinde kaldı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:13
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