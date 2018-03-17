Önce Talisca sonra Benfica

Beşiktaş'ta Anderson Talisca harekatının seyir süreci netleşti. Bayern Münih maçının hemen ardından yöneticiler Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Umut Güler, Portekiz'e çıkarma yaptı ve Talisca konusu masaya yatırıldı. Daha önceki dönemin aksine oldukça soğuk duran Benfica yönetimi hiçbir yumuşama göstermedi. Portekizli yetkililer; 21 milyon euro'dan aşağı inme olmayacak; 31 Mayıs son tarih ve buürenin uzatılması, ek süre verilmesi söz konusu değil; Beşiktaş'a yeniden kiralanması planlarımız arasında yok diyerek adeta 'rest' çektiler.

GARANTİYE ALIYORLAR

Beşiktaş önce Benfica'ya parayı öder, ardından da Talisca Beşiktaş'ta kalmak istemediğini söylerse sıkıntılı bir süreç yaşanacağı için; siyah- beyazlı yönetiminin parayı Benfica'ya vermeden önce Talisca ile masaya oturarak karşılıklı ön protokol imzalayacağı ifade edildi. Bu imzanın ardından yöneticiler Portekiz'e giderek sözleşme şartlarında yazdığı üzere 6 eşit taksitte Talisca'nın bonservisini alacaklar.



PORTEKİZLİLER RESTİ ÇEKTİ

Anderson Talisca'nın bonservisini elinde bulundan Benfica'nın, Brezilyalı yıldıza "Ya bizimle yola devam edersin, ya bedelini ödeyen takıma gidersin, ya da B takımla idmanlara çıkarsın" restini çektiği ifade edildi.