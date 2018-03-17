Önce Talisca sonra Benfica

Siyah-beyazlı yönetim, ilk olarak Brezilyalı yıldız ile ön protokol imzalayacak. Ardından Portekiz’e gidecek olan yetkililer sözleşmedeki opsiyonu kullanacak.
Beşiktaş'ta Anderson Talisca harekatının seyir süreci netleşti. Bayern Münih maçının hemen ardından yöneticiler Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Umut Güler, Portekiz'e çıkarma yaptı ve Talisca konusu masaya yatırıldı. Daha önceki dönemin aksine oldukça soğuk duran Benfica yönetimi hiçbir yumuşama göstermedi. Portekizli yetkililer; 21 milyon euro'dan aşağı inme olmayacak; 31 Mayıs son tarih ve buürenin uzatılması, ek süre verilmesi söz konusu değil; Beşiktaş'a yeniden kiralanması planlarımız arasında yok diyerek adeta 'rest' çektiler.
GARANTİYE ALIYORLAR
Beşiktaş önce Benfica'ya parayı öder, ardından da Talisca Beşiktaş'ta kalmak istemediğini söylerse sıkıntılı bir süreç yaşanacağı için; siyah- beyazlı yönetiminin parayı Benfica'ya vermeden önce Talisca ile masaya oturarak karşılıklı ön protokol imzalayacağı ifade edildi. Bu imzanın ardından yöneticiler Portekiz'e giderek sözleşme şartlarında yazdığı üzere 6 eşit taksitte Talisca'nın bonservisini alacaklar.
PORTEKİZLİLER RESTİ ÇEKTİ
Anderson Talisca'nın bonservisini elinde bulundan Benfica'nın, Brezilyalı yıldıza "Ya bizimle yola devam edersin, ya bedelini ödeyen takıma gidersin, ya da B takımla idmanlara çıkarsın" restini çektiği ifade edildi.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:21
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
Önce Talisca sonra Benfica haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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