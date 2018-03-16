Hazırlıklar başladı – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Hazırlıklar başladı

    Hazırlıklar başladı

    , pazar günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı

    , pazar günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. B.Münih maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, streching çalışması, istasyon koşuları, top kontrolü, pas, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından; yarım sahada maç ve şut çalışması yaptı.
    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:04
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