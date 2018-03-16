Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    , hazırlıklarına devam etti

    Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti

    , 'in 26'ncı haftasında ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile minik kale maç yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    , hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:45
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