Beşiktaş galibiyet serisi peşinde
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibini yenerek bu sezon ligdeki en uzun galibiyet serisini yakalamaya çalışacak.
Ligin 23. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 3-1 yenen, ardından deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni de 1-0 mağlup etti. Hafta sonu Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibini yenerek bu zorlu periyotta galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı amaçlıyor.
Beşiktaş bu sezon ayrıca, ligin 3. haftasından itibaren, Bursaspor'u 2-1, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Atiker Konyaspor'u da 2-0 yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış, bu istatistiği 6. haftadaki 2-1'lik Fenerbahçe yenilgisiyle sonlanmıştı.
NAMAĞLUP SERİSİNİ UZATMAK İSTİYOR
Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e mağlup olmaması durumunda ayrıca bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini de yakalayacak.
Ligde daha önce 9 ila 16. haftalarda üst üste 8 maçta rakiplerine mağlup olmayan siyah-beyazlı ekip, aynı performansı 18 ile 25. haftalar arasında da gösterdi. Son 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan, 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan toplayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e yenilmezse bu seriyi 9 maça çıkaracak.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:07
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 22
Yorum
Giu20 Ronaldo Türkiyede sadece Göztepede oynarım dedi, başkan unut sen onu ...
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''Ronaldo'yu isterim''
Toplam 22
Yorum
ferit kıraponunu bile alamasın hadi ordan
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 8
Yorum
KrAlex Şu asalete bak. Günün birinde bu kulüpte hak ettiğin yerde olacaksın kaptan aziz defolup gidince hak ettiğin yerde olacaksın.
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