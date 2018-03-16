Beşiktaş galibiyet serisi peşinde – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    galibiyet serisi peşinde

    Beşiktaş galibiyet serisi peşinde

    'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü 'e konuk olacak , rakibini yenerek bu sezon ligdeki en uzun galibiyet serisini yakalamaya çalışacak.

    Ligin 23. haftasında 'yi evinde 3-1 yenen, ardından deplasmanda 'a 2-0 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, düşmeme mücadelesi veren 'ni de 1-0 mağlup etti. Hafta sonu 'e konuk olacak , rakibini yenerek bu zorlu periyotta galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı amaçlıyor.

    Beşiktaş bu sezon ayrıca, ligin 3. haftasından itibaren, 'u 2-1, 'u 1-0, 'u da 2-0 yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış, bu istatistiği 6. haftadaki 2-1'lik Fenerbahçe yenilgisiyle sonlanmıştı.

    NAMAĞLUP SERİSİNİ UZATMAK İSTİYOR
    Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e mağlup olmaması durumunda ayrıca bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini de yakalayacak.

    Ligde daha önce 9 ila 16. haftalarda üst üste 8 maçta rakiplerine mağlup olmayan siyah-beyazlı ekip, aynı performansı 18 ile 25. haftalar arasında da gösterdi. Son 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan, 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan toplayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e yenilmezse bu seriyi 9 maça çıkaracak.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:07
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