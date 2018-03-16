Beşiktaş Galatasaray'ı konuk ediyor
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası yarın derbi mücadelesine sahne olacak.
Beşiktaş RMK Marine'in Galatasaray'ı konuk edeceği derbi Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.
Ligin geride kalan 15 haftasında 14 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 29 puan toplayan Galatasaray lider durumda bulunuyor. 13 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 28 puan elde eden Beşiktaş RMK Marine ise averajla Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar'ın gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısındaki maçta Galatasaray'ı deplasmanda 63-52 yendi.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:02
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK ALEXİN O ŞEKİLDE YOLLANMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM.
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Kalmak isterim
Toplam 1
Yorum
Sinan61 Dame N'Doye, Trabzonspor'a istenilen düzeyde yardımcı olamadı. Golcü olarak alındı ama katkı yüzdesi düşük. Yol verin gitsin...
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Fernando ilk 11’e
Toplam 2
Yorum
06ankara tolga ciğercininde kadıköyde galibiyeti var.borisia mönchangladback kadıköyde fenere 3 tane atmıştı.tolganın o maçta golü var
Beşiktaş Galatasaray'ı konuk ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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