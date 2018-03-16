Beşiktaş Galatasaray'ı konuk ediyor – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    'ı konuk ediyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ı konuk ediyor

    Süper Ligi'nin 16. haftası yarın derbi mücadelesine sahne olacak.

    'in 'ı konuk edeceği derbi Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

    Ligin geride kalan 15 haftasında 14 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 29 puan toplayan lider durumda bulunuyor. 13 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 28 puan elde eden ise averajla Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar'ın gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

    Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısındaki maçta Galatasaray'ı deplasmanda 63-52 yendi.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:02
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