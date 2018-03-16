Beşiktaş RMK Marine'in Galatasaray'ı konuk edeceği derbi Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan 15 haftasında 14 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 29 puan toplayan Galatasaray lider durumda bulunuyor. 13 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 28 puan elde eden Beşiktaş RMK Marine ise averajla Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar'ın gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısındaki maçta Galatasaray'ı deplasmanda 63-52 yendi.