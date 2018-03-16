Babel, "dalya" için forma bekleyecek – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Babel, "dalya" için forma bekleyecek

    Babel, "dalya" için forma bekleyecek

    'ın Hollandalı futbolcusu , 18 Mart Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giymesi halinde 'de 100. kez sahaya çıkacak.

    Türkiye kariyerine 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa forması altında başlayan Babel, iki sezon geçirdiği lacivert-beyazlı ekipte toplam 58 kez görev aldı. kariyerinde ise 41 müsabakaya çıkan Babel, böylelikle 'de 99. maça ulaşmış oldu.

    Tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa'daki ilk sezonunda oynadığı 29 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, bir sonraki sezon görev yaptığı 29 karşılaşmada 9 gol sevinci yaşadı.

    Kasımpaşa'nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Ain'e transfer olan 31 yaşındaki futbolcu daha sonra İspanya'nın yolunu tuttu. Deportivo La Coruna'da yarım sezon görev yapan Babel, geçen sezonun devre arasında 'a transfer olarak 'e döndü.

    - Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı
    Beşiktaş'taki ilk döneminde 18 karşılaşmada görev alan Hollandalı oyuncu, ligin ikinci yarısında 5 gol kaydederek siyah-beyazlıların geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta pay sahibi oldu.

    Babel, bu zaferle, Ajax'ın ardından kariyerinin ikinci lig şampiyonluğu sevincini yaşadı.

    Teknik direktör 'in vazgeçemediği oyuncular arasında yer alan Babel, siyah-beyazlı takımdaki ikinci sezonunda ise şimdiye kadar 23 lig maçında sahaya çıktı ve 9 gol kaydetti.

    - 18 sarı, 2 kırmızı kart
    , Süper Lig kariyerinde 18 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.

    Kasımpaşa'daki ilk sezonunu 3 sarı, 1 kırmızı kartla tamamlayan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezonda 9 kez sarı kartla cezalandırıldı.

    Beşiktaş'taki ilk sezonunu ise 2 sarı kartla bitiren Babel için hakemler bu sezon 4 sarı, 1 de kırmızı kart kullandı.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:10
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