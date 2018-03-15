UEFA Beşiktaş'ı disipline sevk etti
UEFA komitesi dün akşam oynanan Beşiktaş - Bayern Münih maçında sahaya giren kediyi "istenmeyen davranışlar" arasında saydığı için Beşiktaş'a soruşturma açtı.
UEFA, Beşiktaş'a Bayern Münih maçında, sahaya yabancı madde atılması, yetersiz organizasyon ve merdiven boşluklarının dolu olmasından dolayı soruşturma başlattı.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda yaşanan olaylar hakkındaki rapor açıklandı. Beşiktaş'ın evinde Alman ekibi Bayern Münih'e 3-1 yenildiği müsabakada yaşanan olaylar da bu raporun içinde yer aldı. UEFA, siyah-beyazlıları sahaya yabancı madde atılması, organizasyon yetersizliği ve tribün boşluklarının dolu olmasından dolayı Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Davanın 31 Mayıs'ta UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından ele alınacağı da belirtildi.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:23
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Çalımbay taraftar desteği istiyor
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu ts'ye geldiğinden beri 5.lik gibi bir hedefi olan hoca çağrı yapsa da taraftar gelmez. derhal istifa etmen gerekli hoca ts'a küçük geliyrsun
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 10
Yorum
taha yine penaltı yada volkan maçı tahrik etmezse hakem taraftarın ooo sesine kulak asmazsa ortada biter 0 0
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 10
Yorum
han 17 ugurlu bir rakam sever Gala 17 yi. 17 mayıs yanına bir de 17 mart eklenir. güzel olur oynayın kuponlarınızı 1:3 yada 1:4
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