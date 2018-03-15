O da isterse alacağız – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    O da isterse alacağız

    O da isterse alacağız

    , ’nın 21 milyon euro’dan taviz vermediği sambacı için “Sezon sonu konuşacağız. da isterse bonservisini alacağız” diyerek müjdeyi verdi

    Başkanı kiralık sözleşmesi sezonu sonu bitecek olan Anderson 'nın kalmak istemesi halinde bonservisini alacaklarını dile getirdi. beIN Sports'a açıklamalar yapan Orman, "Talisca'nın devre arasında kalma isteğini göremedim. Sonradan bir daha konuştuk. Şu anda kalmak istediğinin hissediyorum. Talisca kalmak isterse bonservisini alacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan 'nın Brezilyalı için istediği "21 milyon euro'dan aşağısı olmaz, taksit olmaz, süre uzatılamaz. Yoksa 1 Haziran'da bizim oyuncumuz olur" resti ile zor durumda kalan Orman'ın bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiği bildirdildi.

    Sambacılara sordu
    Bu görüşmelerde Talisca'nın ileride tekrar Brezilya 'na girip giremeyeceği konusunda Adrinao, Love, Zago ve Taffarel gibi isimlerden görüş alan başkanın 21 milyon euro'yu ödeyip bonservisi almak konusunda yüzde 55 olumlu düşündüğü gelen haberler arasında.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
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