O da isterse alacağız
Fikret Orman, Benfica’nın 21 milyon euro’dan taviz vermediği sambacı için “Sezon sonu konuşacağız. Talisca da isterse bonservisini alacağız” diyerek müjdeyi verdi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kiralık sözleşmesi sezonu sonu bitecek olan Anderson Talisca'nın kalmak istemesi halinde bonservisini alacaklarını dile getirdi. beIN Sports'a açıklamalar yapan Orman, "Talisca'nın devre arasında kalma isteğini göremedim. Sonradan bir daha konuştuk. Şu anda kalmak istediğinin hissediyorum. Talisca kalmak isterse bonservisini alacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Benfica'nın Brezilyalı için istediği "21 milyon euro'dan aşağısı olmaz, taksit olmaz, süre uzatılamaz. Yoksa 1 Haziran'da bizim oyuncumuz olur" resti ile zor durumda kalan Orman'ın bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiği bildirdildi.
Sambacılara sordu
Bu görüşmelerde Talisca'nın ileride tekrar Brezilya Milli Takımı'na girip giremeyeceği konusunda Adrinao, Love, Zago ve Taffarel gibi isimlerden görüş alan başkanın 21 milyon euro'yu ödeyip bonservisi almak konusunda yüzde 55 olumlu düşündüğü gelen haberler arasında.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:20
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
O da isterse alacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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