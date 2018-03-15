Beşiktaş'tan UEFA açıklaması

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün akşam oynanan Bayern Münih maçının ardından UEFA tarafından açılan disiplin soruşturması ile ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün akşam oynanan Bayern Münih maçının ardından UEFA tarafından açılan disiplin soruşturması ile ilgili açıklama yaptı.
İnternet ortamında yapılan yorumlarda açılan soruşturmanın Lyon karşılaşması ile bağdaştırılan yorumlar içerdiğine ve böyle bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çeken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun açıklaması şu şekilde: "Bayern Münih ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi müsabakasındaki düzensizlikler sebebiyle, UEFA tarafından başlatılan soruşturma ile ilgili hatalı yorumlar internet ortamında yer alıyor maalesef. Soruşturmaya konu olan saha düzensizliği ile ilgili konu, Lyon karşılaşması sebebiyle verilen ceza ile benzer bir durum değildir. Kulübümüzün, UEFA organizasyonlarından men edilebileceği şeklindeki yorum ve değerlendirmeler hatalıdır. O.Lyon maçındaki konu içeriği ile Bayern Münih maçında soruşturmaya konu edilen olay birbirinden farklıdır ve men edilme gibi bir ceza alma durumumuz bulunmamaktadır. Beşiktaş taraftarının konuyla ilgili yanlış yorumları dikkate almamasını rica ederim.''
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:32
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Beşiktaş'tan UEFA açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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