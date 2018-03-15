Beşiktaş, hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    , hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş, hazırlıklarına başladı

    , 'in 26'ncı haftasında ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

    Teknik direktör yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
    Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    , hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:48
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