Beşiktaş, hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:48
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Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Toplam 4
Yorum
bjk smokie :) balıkesire kiraladığımız sedat şahintürk 6 gol 4 asist yapmış süratli çalım var şut var seneye banko lensi q7yi banko keser ! ;) ;) ;) ;) ;)
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Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Toplam 4
Yorum
menteş korucan Galatasaray UEFA ve Süper Kupayı kaldırırken ne devleri eledi hala belleklerde ancak Beşiktaş Bayern'e her iki karşılaşmada da yenildi.YAZIK
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Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basaksehir'le cikisa baslar, sampiyonluk turunu attiktan sonrada durur !
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