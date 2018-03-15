Avrupa basını Beşiktaş'ın maçını böyle gördü! – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Avrupa basını 'ın maçını böyle gördü!

    Avrupa basını <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın maçını böyle gördü!

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e karşı ilk maçı deplasmanda 5-0 kaybeden Beşiktaş, rövanşı da 3-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mücadelnin ardından yabancı basın, karşılaşmayı şu manşetlerle gördü.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:34
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