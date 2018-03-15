Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e karşı ilk maçı deplasmanda 5-0 kaybeden Beşiktaş, rövanşı da 3-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mücadelnin ardından yabancı basın, karşılaşmayı şu manşetlerle gördü.