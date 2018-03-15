Alman cumhurbaşkanından Fikret Orman'a ziyaret
Almanya'nın eski cumhurbaşkanı Christian Wilhelm Walter Wulff, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti.
Almanya'nın eski cumhurbaşkanı Christian Wilhelm Walter Wulff, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta, sıcak bir atmosferde geçen görüşmenin ardından Wulff ile Fikret Orman'ın hatıra fotoğrafı çektirdiği belirtildi.
Beşiktaş Müzesi'ni de ziyaret eden Wulff'un, müze danışmanı Zülal Gök'ten de bilgi aldığı ve stadı gezdiği aktarıldı.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:38
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Alman cumhurbaşkanından Fikret Orman'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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