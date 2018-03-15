Alman cumhurbaşkanından Fikret Orman'a ziyaret – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Alman cumhurbaşkanından 'a ziyaret

    Alman cumhurbaşkanından <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>'a ziyaret

    Almanya'nın eski cumhurbaşkanı , Kulübü Başkanı 'ı ziyaret etti.

    Almanya'nın eski cumhurbaşkanı , Kulübü Başkanı 'ı ziyaret etti.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta, sıcak bir atmosferde geçen görüşmenin ardından Wulff ile 'ın hatıra fotoğrafı çektirdiği belirtildi.

    Müzesi'ni de ziyaret eden Wulff'un, müze danışmanı Zülal Gök'ten de bilgi aldığı ve stadı gezdiği aktarıldı.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:38
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