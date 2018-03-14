Vodafone Park’taki ilk mağlubiyet – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    ’taki ilk mağlubiyet

    Vodafone Park’taki ilk mağlubiyet

    Yeni stadı ’ta çıktığı 9 Avrupa kupası maçında da yenilgi yüzü görmeyen ’ın bu serisi karşısında son buldu. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park’ta Avrupa Arenası’ndaki ilk yenilgisini aldı.

    'ta son 2 sezonda boy gösterdiği 9 Avrupa kupası mücadelesinde 5 beraberlik ve 4 galibiyet elde ederek rakiplerine hiç mağlup olmayan 'ın bu serisi, karşısında son buldu. 18. dakikada Thiago Alcantara, 46. dakikada Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı gol ve 84. dakikada Sandro Wagner'in attığı gollerle rakibine 3-1 mağlup olan siyah-beyazlıların, Vodafone Park'taki 10. mücadelesinde yenilgiyle tanıştı. Beşiktaş'ın tek sayısını 59. dakikada Vagner Love kaydederken, bu gol Kara Kartal için yeterli olmadı.

    12 MAÇ ARADAN SONRA KAYBETTİ

    Vodafone Park'ta Avrupa maçlarındaki ilk yenilgisini alan Beşiktaş, toplamda ise iç sahada 12 maç aradan sonra mağlup oldu. 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova ile Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçlarda berabere kalan siyah-beyazlılar, Skenderbeu'yu ise 2-0'lık sonuçla mağlup etmeyi başardı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, taraftarı önünde oynadığı Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica maçlarından beraberlikle ayrıldı. Grubu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlılar, Olympiakos, Hapoel Beer Sheva ve Lyon karşısında ise galibiyete uzanmayı başardı. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, grup maçlarında Monaco ve Porto ile berabere kalırken, Alman ekibi Leipzig'i 2-0'la geçmeyi başardı ve grubu lider bitirerek bir üst tura yükseldi. Bir sonraki turda Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Bayern Münih'le eşleşen Beşiktaş, deplasmandaki maçı 5-0 kaybederken, taraftarı önünde ise 3-1 mağlup olarak 12 maç aradan sonra Avrupa Kupaları'ndaki ilk yenilgisini aldı. Bu sonuç, Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta aldığı ilk Avrupa yenilgisi olarak da dikkat çekti.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:06
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