Talisca için 40 milyon €!

Portekiz'in prestijli spor gazetelerinden A Bola, Beşiktaş'ta iki sezondur kiralık olarak forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için Manchester United'ın devreye girdiğini yazdı.

Talisca için sezon sonunda harekete geçeceği iddia edilen Kırmızı Şeytanlar'ın bonservis için Benfica'ya yapmaya hazırlandığı teklifse 40 milyon €!



Ada ekibinin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun da onayıyla gerçekleştirilmesi planlanan transfer harekatı için her türlü seçeneği de masaya yatırılmış durumda. Gazetenin haberine göre ManU, Talisca'nın transferini bitirebilmek için bonservis bedelini ödemenin yanı sıra takas formülünü de seçenekler arasına aldı.

Ancak, İngiliz devinin önünde tek bir engel bulunuyor: Beşiktaş.

Anderson Talisca'nın satın alma opsiyonu 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.

Siyah beyazlılar eğer isterse Talisca'yı 21 milyon € karşılığında renklerine bağlayabilecek.



A Spor.com.tr / Dış Haberler



