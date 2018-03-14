Talisca için 40 milyon €! – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    için 40 milyon €!

    Talisca için 40 milyon €!

    basını, Anderson için flaş bir iddia ortaya attı.

    'in prestijli spor gazetelerinden A Bola, 'ta iki sezondur kiralık olarak forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson için 'ın devreye girdiğini yazdı.

    Talisca için sezon sonunda harekete geçeceği iddia edilen Kırmızı Şeytanlar'ın bonservis için 'ya yapmaya hazırlandığı teklifse 40 milyon €!

    Ada ekibinin Portekizli teknik direktörü 'nun da onayıyla gerçekleştirilmesi planlanan harekatı için her türlü seçeneği de masaya yatırılmış durumda. Gazetenin haberine göre ManU, Talisca'nın transferini bitirebilmek için bonservis bedelini ödemenin yanı sıra takas formülünü de seçenekler arasına aldı.

    Ancak, İngiliz devinin önünde tek bir engel bulunuyor: Beşiktaş.

    Anderson Talisca'nın satın alma opsiyonu 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.

    Siyah beyazlılar eğer isterse Talisca'yı 21 milyon € karşılığında renklerine bağlayabilecek.

    A Spor.com.tr / Dış Haberler

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:10
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