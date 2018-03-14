Talisca için 40 milyon €!
Portekiz basını, Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya attı.
Portekiz'in prestijli spor gazetelerinden A Bola, Beşiktaş'ta iki sezondur kiralık olarak forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için Manchester United'ın devreye girdiğini yazdı.
Talisca için sezon sonunda harekete geçeceği iddia edilen Kırmızı Şeytanlar'ın bonservis için Benfica'ya yapmaya hazırlandığı teklifse 40 milyon €!
Ada ekibinin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun da onayıyla gerçekleştirilmesi planlanan transfer harekatı için her türlü seçeneği de masaya yatırılmış durumda. Gazetenin haberine göre ManU, Talisca'nın transferini bitirebilmek için bonservis bedelini ödemenin yanı sıra takas formülünü de seçenekler arasına aldı.
Ancak, İngiliz devinin önünde tek bir engel bulunuyor: Beşiktaş.
Anderson Talisca'nın satın alma opsiyonu 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.
Siyah beyazlılar eğer isterse Talisca'yı 21 milyon € karşılığında renklerine bağlayabilecek.
A Spor.com.tr / Dış Haberler
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:10
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Alex'in ilk ziyareti oraya oldu!
Toplam 2
Yorum
FB ŞU ADAMI ŞUAN KADROYA KOYSAN ORTA SAHA ŞAHA KALKAR AZİZ VE AYKUT TOPALLA OYNAMAK NASIL BİR DUYGU ANLIYORUZ BIKTIK ARTIK TAKIM BİTİK
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Alex taktikle geldi! Derbi öncesi...
Toplam 2
Yorum
tak tik taktik kocun taktiği taraftarı azize ve aykuta karşı macda protesto ettirmek takimin moralini düşürmek fenerin yenilmesini saglamak
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"F.Bahçe derbiyi kaybederse Yıldırım..."
Toplam 4
Yorum
DEKA FENERBAHÇE OLURDA BU MAÇI KAYBEDERSE NE KOCAMAN NEDE YILDIRIM BU KULÜPTE KALACAK BİR KREDİLERİ OLMAZ
Talisca için 40 milyon €! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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