Portekiz çııkarması

Genç yıldız Anderson Talisca'nın Brezilya Mili Takımı'nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılmasının ardından, siyah-beyazlı yöneticiler Benfica ile masaya oturma kararı aldı. Yönetim, yıldız futbolcunun bonservisini almak için harekete geçiyor. Talisca'nın Dünya Kupası'nda boy göstermesi ve Brezilya'nın başarılı olması durumunda bonservis bedelinin yükselme ihtimaline karşın,



Beşiktaş Yönetimi, sözleşmedeki 20 milyon euro'luk opsiyonu kullanmak istiyor. Beşiktaşlı yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önümüzdeki günlerde Benfica'nın kapısını çalacak ve Brezilyalı yıldızın bonservisini almak için girişimleri hızlandıracak. Farklı ödeme şekilleri üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş'ın, Talisca'nın bonservisini Benfica'ya 6 taksitte ödemek istediği ifade ediliyor.



REKORUNU EGALE EDECEK

Talisca, bu akşam B.Münih karşısında bir gol bulduğu takdirde geçen sezon kırdığı kariyer rekorunu egale edecek. Genç yıldız Benfica'da oynadığı dönemlerde 2014-15 sezonunda 11 gol attı. Bir sonraki sezon 9 golde kalan Brezilyalı futbolcu, en iyi dönemlerini Beşiktaş'ta yaşadı. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon resmi maçlarda 17 gole ulaşan Talisca, 2017-2018'de ise şimdiden 16 kez fileleri havalandırdı.