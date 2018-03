Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 ikinci maçında salı akşamı Medi Bayreuth ile karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda kaybeden Beşiktaş, İstanbul'daki maçta rakibiyle berabere kalarak Avrupa'ya veda etti. Akatlar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'nun tribünde olması, kafalarda soru işareti bıraktı.





FİKRET ORMAN DA ORADAYDI

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da aynı müsabakayı tribünden takip etti. Başkan Orman ile Okay Yokuşlu'nun aynı karşılaşmada yer alması transfer görüşmesi mi yapıldı biçiminde soruları da beraberinde getirdi.





ATIBA'NIN VELİAHTI OLABİLİR

Beşiktaş'ın, tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'ın yaşlanması nedeniyle orta saha için transfer arayışında olduğu biliniyor. Okay Yokuşlu ise performansıyla bu bölgede oynayan yerli futbolcular arasında başı çekiyor. Trabzonspor formasıyla bu sezon ligde 25 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 1 gol 2 asistlik skor katkısı yaptı.



DEVLERİN RADARINDA

Bu sezon taraflı tarafsız herkes tarafından beğenilen ve performansıyla en iyi çıkış yapan oyuncular arasında gösterilen Okay Yokuşlu, Avrupa kulüplerinin de radarında... Medyada yer alan iddialara göre, İspanya ve İtalya'dan bazı kulüpleri Okay'ı yakından takip ediyor.







SÖZLEŞMESİ GEÇEN YIL UZATILDI

Trabzonspor, geçtiğimiz yıl mart ayında Okay Yokuşlu ile sözleşme yeniledi. 2020'ye kadar sözleşmesi uzatılan Okay Yokuşlu, 3 yıllık toplam 3.6 milyon Euro'luk garanti ücret karşılığında imzayı attı.

FUTBOLA ALTAY'DA BAŞLADI

9 Mart 1994'te İzmir'de doğan Okay Yokuşlu, profesyonel kariyerine Altay'da başladı. 2011-12 sezonunda Kayserispor forması giymeye başlayan Okay, 2015-16 sezonundan bu yana Trabzonspor'da forma giyiyor. Okay, A Milli Takım formasıyla 9 maçta görev yaptı.



