Heynckes hayran kaldı: Dünyada gördüğüm en iyi...

Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 3-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği mücadelenin ardından Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Heynckes şöyle konuştu:



"Beşiktaş şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde sahasında bir maç bile kaybetmedi ve grubu namağlup tamamladılar. İlk maçtan sonra da bunu söyledim. Çok iyi bir takımlar ve bugün bunu gösterdiler. Seyircilerinin önünde iyi futbol sergilediler, hücum futbol oynadılar. Ben bunun rahat bir galibiyet olduğunu düşünmüyorum. İlk maçı 5-0 kazansak da ikinci maçı ciddi oynamamız gerektiğini söylemiştim. 2-0'dan sonra takımın biraz rahatlamasını normal olarak değerlendiriyorum. Burada 3 gol atmak kolay değildi. Burada kazanmak da kolay değildi. Bu bizim ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Çok kolay bir durum değildir. İlk maç sonrası erken bir gol yemiş olsaydık atmosfer değişebilirdi ve bizim için zor bir maç olabilirdi."



"RAKİP KİM OLURSA OLSUN, GÜÇLÜ BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ"



Çeyrek final ile ilgili yorum yapan Heynckes, "Futbolda hiçbir şekilde bu rakibi diliyorum ya da bu rakipten çekiniyorum diye bir lüksünüz yoktur. Rakip kim olursa olsun çeyrek finalde güçlü bir takımla karşılaşacağız ve bu maçlara hazır olmamız gerekiyor. Bunu başarabildiğiniz zaman başarılı olmanız için hiçbir sebep yok diye düşünüyorum. Tercih ettiğim bir rakip söz konusu değil. Şampiyonlar Ligi'nde en üst düzey rakipler söz konusu. Önemli olan form durumunuz. Kadrodaki tüm oyuncuların oynayabilecek durumda olması önemli. Sarı kartları öngörmek mümkün değil ancak rakibimizin agresif oyununu gördünüz. Rakiple kafa kafaya oynamak için zaman zaman sizin de tatlı sert oynamanız gerekiyor. Bunun sarı kart getireceğini herkes biliyor. Bu konuda oyuncuları suçlayacak değilim. Daha serin kanlı olup disiplinli futbol oynamalıyız. Provokasyonlara cevap vermemeliyiz. Bugün böyle bir durum olmadı tabii" dedi.



"AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASMALI"



"Ayaklarımız yere sağlam basmalı" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nin hedef olması için ayaklarımızın yere basması gerekir. Daha hangi rakiple karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zordur. Her zaman formun en zirvesinde olmanız gerekir. Tabii ki kazanabilir bu turnuvayı. Ben göreve geldiğimde ilk hedefim buydu. Ligde 5 puanlık bir farkımız vardı ama takım bu görevin üstesinden geldi. Almanya Kupası'nı da almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK UNVANINI KORUYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



"Beşiktaş, Bundesliga'da mücadele etse kaçıncı olurdu" sorusuna Heynckes, "Tabii ki bunu tahmin etmek zor. Beşiktaş, Bundesliga'da hangi sırada olur söylemek zor ama kesinlikle orta sıraların üzerinde olur" dedi. Vodafone Park'taki atmosferi de değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Her bir oyuncu için ekstra bir motivasyondu atmosfer. Gerçekten sıra dışı bir atmosfer ve Avrupa'da hiçbir yerde yok. Napoli ve Glasgow'da benzer bir atmosfer vardı ancak burasının çok daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş çok iyi futbol oynuyor ve taraftarının da, namağlup buraya gelmesinde çok etkisinin olduğunu düşünüyorum. Takım kadrosunu değerlendirdiğimiz zaman takım ligde 2. sırada ve ben bu sene şampiyonluk unvanlarını koruyacaklarını düşünüyorum ve hatta Beşiktaş'ın şampiyon olacağına eminim" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.