Fransızlardan Babel'e övgü! O yıldıza benzettiler
Fransa'nn prestijli futbol dergisi France Football'ın internet sitesinden yayınlanan yazıda Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel için övgü dolu ifadeler kullanıldı.
Bu akşam Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Bayern Münih'i ağırlayacağı karşılaşmayla ilgili özel bir inceleme yazısı yayınlayan France Football, Babel'in mercek altına alındığı satırlara "Ryan Babel, Yeniden Doğuşun Zamanı mı?" başlığını kullandı.
Yazıda ayrıca, Babel'in Ajax'tan Liverpool'a transfer olduğu dönemde Hollandalı efsane futbolcu Marco van Basten'in Babel için "Yeni Thierry Henry" benzetmesi yaptığı hatırlatıldı.
Babel'in daha sonra duraklama dönemine girdiğini ifade eden France Football, yetenekli oyunucunun İstanbul'da tekrar kendini bulduğunu belirtti.
31 yaşındaki Hollandalının kariyerinde hiç olmadığı kadar iyi oynadığına da dikkat çekilen yazıda Babel'in Hollanda Milli Takımı'na tekrar çağrılmasının son zamanlarda oynadığı futbolla ilgili pek çok şeyi özetlediği yazıldı. (A Spor)
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:07
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İşte Hıncal Uluç'un derbi tahmini
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Taner39 Bu Hıncal kimseyi beğenmez.Herkese akıl verir.Ama hayatında topa iki ayağı değmemiş.Onun için herkes kötü.Fatih,Aykut,Şenol bir tek o iyi.
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sprtmn SEN GİT ŞENOL'A YORUM YAP
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Can Biri TL diyor, diğeri euro diyor ve hikayeden kahramanlık yapıyorlar. İkisinin de bir şey yapacağı yok. Laf salatası bunlar.
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