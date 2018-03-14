Fransızlardan Babel'e övgü! O yıldıza benzettiler

Bu akşam Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Bayern Münih'i ağırlayacağı karşılaşmayla ilgili özel bir inceleme yazısı yayınlayan France Football, Babel'in mercek altına alındığı satırlara "Ryan Babel, Yeniden Doğuşun Zamanı mı?" başlığını kullandı.

Yazıda ayrıca, Babel'in Ajax'tan Liverpool'a transfer olduğu dönemde Hollandalı efsane futbolcu Marco van Basten'in Babel için "Yeni Thierry Henry" benzetmesi yaptığı hatırlatıldı.

Babel'in daha sonra duraklama dönemine girdiğini ifade eden France Football, yetenekli oyunucunun İstanbul'da tekrar kendini bulduğunu belirtti.

31 yaşındaki Hollandalının kariyerinde hiç olmadığı kadar iyi oynadığına da dikkat çekilen yazıda Babel'in Hollanda Milli Takımı'na tekrar çağrılmasının son zamanlarda oynadığı futbolla ilgili pek çok şeyi özetlediği yazıldı. (A Spor)