Fransızlardan Babel'e övgü! – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Fransızlardan Babel'e övgü!

    Fransızlardan Babel'e övgü!

    'nn prestijli dergisi 'ın internet sitesinden yayınlanan yazıda 'ın Hollandalı yıldızı için övgü dolu ifadeler kullanıldı.

    Bu akşam 'ın Vodafone Park'ta 'i ağırlayacağı karşılaşmayla ilgili özel bir inceleme yazısı yayınlayan , Babel'in mercek altına alındığı satırlara ", Yeniden Doğuşun Zamanı mı?" başlığını kullandı.

    Yazıda ayrıca, Babel'in Ajax'tan 'a transfer olduğu dönemde Hollandalı efsane futbolcu Marco van Basten'in Babel için "Yeni " benzetmesi yaptığı hatırlatıldı.

    Babel'in daha sonra duraklama dönemine girdiğini ifade eden France Football, yetenekli oyunucunun 'da tekrar kendini bulduğunu belirtti.

    31 yaşındaki Hollandalının kariyerinde hiç olmadığı kadar iyi oynadığına da dikkat çekilen yazıda Babel'in Hollanda 'na tekrar çağrılmasının son zamanlarda oynadığı futbolla ilgili pek çok şeyi özetlediği yazıldı. (A Spor)

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:51
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