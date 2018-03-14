Fransızlardan Babel'e övgü!
Fransa'nn prestijli futbol dergisi France Football'ın internet sitesinden yayınlanan yazıda Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel için övgü dolu ifadeler kullanıldı.
Bu akşam Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Bayern Münih'i ağırlayacağı karşılaşmayla ilgili özel bir inceleme yazısı yayınlayan France Football, Babel'in mercek altına alındığı satırlara "Ryan Babel, Yeniden Doğuşun Zamanı mı?" başlığını kullandı.
Yazıda ayrıca, Babel'in Ajax'tan Liverpool'a transfer olduğu dönemde Hollandalı efsane futbolcu Marco van Basten'in Babel için "Yeni Thierry Henry" benzetmesi yaptığı hatırlatıldı.
Babel'in daha sonra duraklama dönemine girdiğini ifade eden France Football, yetenekli oyunucunun İstanbul'da tekrar kendini bulduğunu belirtti.
31 yaşındaki Hollandalının kariyerinde hiç olmadığı kadar iyi oynadığına da dikkat çekilen yazıda Babel'in Hollanda Milli Takımı'na tekrar çağrılmasının son zamanlarda oynadığı futbolla ilgili pek çok şeyi özetlediği yazıldı. (A Spor)
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:51
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Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
can35 bu slagon beşiktaşın sayın Evren....lütfen alıntı yapmayın.
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Trabzonspor’da kongre öncesi borç gerginliği
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Hepimiz bir toparlanıp birlik olamadık..Hep birbirimize eleştiriler.Başkan adayı bile 8 tane var..Birlik olsa bir tane olur hadi 2 tane .
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Trabzonspor için "birlik" çağrısı!
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Teşekkürler başkan desteğinizle inşALLAH toparlanacak takım..
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