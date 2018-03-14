Fikret Orman'dan Talisca açıklaması – Fotomaç – 14 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'dan açıklaması

    Fikret Orman'dan Talisca açıklaması

    Başkanı , Anderson 'nın transferi hakkında açıklama yaptı.

    Başkanı , Anderson ile ilgili konuştu. Orman, "Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse bonservisini alacağız." dedi.

    Ayrıntılar birazdan...

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fikret Orman'dan Talisca açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN