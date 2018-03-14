Fikret Orman'dan Talisca açıklaması
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anderson Talisca'nın transferi hakkında açıklama yaptı.
Ayrıntılar birazdan...
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:15
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
taraftar Bugüne kadar devamlı tekrar ettiler..Hangisi doğru çıktı ?
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
ulubatlı souness Gerekirse şanlı Galatasaray bayrağını tkrar kadıköyün ortasına diker orayı fetih ederiz biz fatihin aslanlarıyız..fbnin tek başarısıda bitr
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 34
Yorum
taraftar Yazdığım yorumun neresi yanlış ki olumsuz oy verdiniz? Benim için bunun anlamı al hepinizi vur Mahmut Uslu'ya. Demek herkes saygısız
Fikret Orman'dan Talisca açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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