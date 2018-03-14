Caner Erkin’den müthiş istatistik!

Şenol Güneş, 5-0 kaybedilen Bayern Münih maçının rövanşına Süper Lig'de oynanacak Medipol Başakşehir maçını düşünerek rotasyonlu bir kadro ile başladı. Tecrübeli hocanın prestij maçı olarak bakılan mücadeleye bu kadar büyük sürprizlerle çıkması şaşırttı.

Siyah-beyazlılar güçlü rakibinin karşısına; Tolga, Gökhan, Necip, Medel, Caner Erkin, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Mustafa Pektemek, Lens, Vagner Love ilk 11'iyle çıktı ve Fabri, Talisca, Negredo, Atiba, Babel ve Adriano gibi yıldızlarını dinlendirmeyi tercih etti.

Bayern Münih ise Beşiktaş'ın aksine as kadrosuyla maça başladı. Alman ekibi Beşiktaş deplasmanına; Ulreich, Hummels, Thiago, Ribery, Martinez, Lewandowski, Rafinha, Boateng, Vidal, Müller, Alaba 11'iyle başladı.





Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Beşiktaş önde pres yaptı. Etkili ayakları olan Alman ekibi ilk dakikaların ardından baskıyı kırmayı başardı. İki ekip de önde pres yapmaya çalışarak kapılacak toplarla hızlı çıkmayı düşündü. Bu da iki takımın da boyunu uzattı ve mücadelenin yüksek tempoda geçmesine neden oldu.

Beşiktaş rotasyonlu kadrosuna rağmen golü düşündü. Yaptığı önde pres ile kaptığı toplarlar hızlı çıkıp kanatlardan pozisyon aradı. Pektemek gibi hava toplarında etkili bir forvetle ve Love gibi iyi bir bitiriciyle pozisyonları gole çevirmeye çalıştı.

Ancak ilk golü bulan taraf Bayern Münih oldu. Franck Ribery'nin sol kanattan getirdiği topta hücum yönünü etkili bir pasla ters kanada çevirdi ve sağ kanattan içeri gelen ortada Thiago Alcantara Bayern'i öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile geçildi.





İkinci yarının başlamasıyla 46. dakikada ters kademede hata yapan Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı golle bir şok yaşayan Kara Kartal 2-0 geriye düştü.

Yenilen golün ardından çok farklı bir kimliğe bürünen Beşiktaş, daha baskılı oynayan taraftı. Kara Kartal yaptığı oyuncu değişiklikleri ve taraftarının büyük desteğiyle aradığı golü yaptığı etkili önde pres sonucu kapılan topta buldu ve farkı 1'e indirdi. Vagner Love kaydettiği golle siyah-beyazlıları umutlandırdı.

Ancak 84. Dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanatta atağa çıkarken yaptığı pas hatası sonrası gelişen atakta Bayern Münih, Wagner ile tekrar farkı 2'ye yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca temcilsimiz Beşiktaş, Avrupa'ya 3-1'lik yenilgi ile veda etti ve rotasını ligi çevirdi.





CANER ERKİN'DEN MÜTHİŞ İSTATİSTİK

Beşiktaş'ta Caner Erkin, Bayern Münih karşısında 10 pas arası yaparak bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en fazla pas arası yapan isim oldu. En son Aralık 2016'da Tony Jantschke bir Şampiyonlar Ligi maçında daha fazla pas arası yapmıştı (Gladbach v Barcelona).

Caner bu istatistiğe ek olarak 5 ikili mücadele ve 2 hava topu kazandı. Ayrıca hücumda da 3 şut pası vererek. Gecenin siyah-beyazlılar adına başarılı isimlerindendi.





PEKTEMEK KAYBOLDU

Şenol Güneş tarafından sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya sürülen Mustafa Pektemek girdiği 17 ikili mücadelenin 13'ünü kaybederek bu alan maçın en kötü ismi oldu. Uzun boyuna rağmen 9 hava topu mücadelesinin 8'ini kaybeden Pektemek, sadece 1 isabetli şut çekti ve 2 de şut pası verdi.

LOVE TAKIMINI HÜCUMA TAŞIYAMADI

Beşiktaş'ın Münih eşleşmesindeki tek golünü kaydeden Vagner Love, hücumda takımına duvar olmayı başaramadı. İleride top saklayamayan Love, Beşiktaş'ın oyunu rakip yarı sahaya taşımasını sağlayamadı ve bu alanda Alvaro Negredo'yu arattı. Rakip yarı sahada %27.3'lük pas isabetiyle oynayan Love çok kötü bir istatistiğe imza attı.





Vagner Love Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı; bu turnuvadaki son golünü 2361 gün önce CSKA Moskova formasıyla İnter'e karşı atmıştı (2011).

Vagner Love'ın attığı gol aynı zamanda Türk takımlarının 1972'den bu yana Bayern Münih'e attığı ilk gol oldu. Bahsedilen sezonda ilk maçta evinde 1-1'lik skor ile sahadan ayrılan Galatasaray ikinci maçı deplasmanda 6-0 kaybederek elenmişti.





JAVİ MARTİNEZ ETKİLİYDİ

Münih adına gecenin başarılı isimlerinden olan Martinez, girdiği 18 ikili mücadelenin 12'sini kazanarak bu alanda maçın en iyisi oldu. 7 hava topu mücadelesinin 5'inden de üstünlükle ayrıldı. 2 top kapan orta saha oyuncusu, 2 de pas arası yaptı.

THİAGO'DAN 100. GOL

Thiago'nun golü Bayern Münih'in bu sezon tüm kupalarda attığı 100. gol oldu. Başarılı orta saha oyuncusu 35 dakikada oyunda kalmasına rağmen takımının en faydalı isimlerindendi. Oyunda kaldığı kısa sürede girdiği 6 ikili mücadeleyi de kazanan Thiago 1 de hava topu kazandı ve bu iki alanda %100 başarı oranı yakaladı. Kaydettiği golün yanı sıra 1 de isabetli şut çekti. Savunmada da 1 pas arası yaptı.



SONUÇ-YORUM: GALİBİYET MUCİZE DEĞİLDİ!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de oynanacak kritik Medipol Başakşehir maçını düşünerek büyük bir rotasyon ile karşılaşmaya başladı. Tecrübeli hoca Fabri, Talisca, Negredo, Atiba, Babel ve Adriano gibi yıldızlarını dinlendirmeyi tercih etti. Bayern Münih'in Coman, Robben ve Tolisso gibi eksikleri olmasına rağmen Şenol Güneş, zorlu mücadeleyi kazanabilecek bir kadroyu sahaya sürmemeyi tercih etti.







Eksik bir kadro ile başlamasına rağmen müthiş taraftarı önünde Alman ekibi ile başa baş bir mücadele veren Kara Kartal, ideal bir kadro ile başlasaydı güzel bir galibiyet ile Devler Ligi'ne veda edebilirdi. Ancak mucizeyi zorlamak istemeyen Şenol Güneş, bir galibiyet alarak veda etmeyi de çıkardığı kadro ile mucize haline getirdi.



Mücadele öncesi konuşan Şenol Güneş'in bu sözleri maçı kazanmak istemediğini adeta gözler önüne seriyordu: ''Sahaya çıkan her oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde en güzel futbolu oynamak ister. Ancak beklentimiz maalesef en alt seviyeye düştü. Turu geçmek için mucizeye ihtiyaç var. Bu yüzden bir takım değişiklikler yaptık. Elimde olsa Medel'i de oynatmazdım.''



Emre TOPALOĞLU | FOTOMAC.COM.TR/ÖZEL ANALİZ