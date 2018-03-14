Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Şenol Güneş'ten sürpriz...

Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibine farklı mağlup olan siyah-beyazlılar, bu akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta Alman ekibini konuk ediyor. Tur şansını artık mucizelere bırakan Beşiktaş, bitiş düdüğüne kadar mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.



Beşiktaş'ın 11'i: Tolga, Gökhan, Necip, Medel, Caner Erkin, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Mustafa Pektemek, Lens, Vagner Love.

Bayern Münih'in 11'i: Ulreich, Hummels, Thiago, Ribery, Martinez, Lewandowski, Rafinha, Boateng, Vidal, Müller, Alaba.