Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Şenol Güneş'ten sürpriz...
Kara Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'i ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların ilk 11'i belli oldu.
Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibine farklı mağlup olan siyah-beyazlılar, bu akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta Alman ekibini konuk ediyor. Tur şansını artık mucizelere bırakan Beşiktaş, bitiş düdüğüne kadar mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.
Beşiktaş'ın 11'i: Tolga, Gökhan, Necip, Medel, Caner Erkin, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Mustafa Pektemek, Lens, Vagner Love.
Bayern Münih'in 11'i: Ulreich, Hummels, Thiago, Ribery, Martinez, Lewandowski, Rafinha, Boateng, Vidal, Müller, Alaba.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:42
-
'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
taraftar Bugüne kadar devamlı tekrar ettiler..Hangisi doğru çıktı ?
-
'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
ulubatlı souness Gerekirse şanlı Galatasaray bayrağını tkrar kadıköyün ortasına diker orayı fetih ederiz biz fatihin aslanlarıyız..fbnin tek başarısıda bitr
-
‘Sıradan bir maç’
Toplam 34
Yorum
taraftar Yazdığım yorumun neresi yanlış ki olumsuz oy verdiniz? Benim için bunun anlamı al hepinizi vur Mahmut Uslu'ya. Demek herkes saygısız
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Şenol Güneş'ten sürpriz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.