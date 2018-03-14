Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    - Bayern Münih | CANLI

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - Bayern Münih | CANLI

    Kara Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'i ağırlıyor.

    Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibine farklı mağlup olan siyah-beyazlılar, saat 20.00'de başlayan mücadelede Vodafone Park'ta Alman ekibini konuk ediyor. Tur şansını artık mucizelere bırakan , bitiş düdüğüne kadar mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

    Beşiktaş'ın 11'i: Tolga, Gökhan, Necip, , , Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, , Lens, Vagner Love.

    Bayern Münih'in 11'i: Ulreich, Hummels, Thiago, Ribery, Martinez, Lewandowski, Rafinha, Boateng, Vidal, Müller, Alaba.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:20
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