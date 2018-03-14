Bayern'den maç esnasında Beşiktaş paylaşımı: Gürültülü... – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Bayern'den maç esnasında paylaşımı: Gürültülü...

    Bayern'den maç esnasında <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> paylaşımı: Gürültülü...

    twitter hesabından maç oynanırken, "Stadyum gürültülü" yazılı desibel görüntüsü paylaşıldı

    'ta oynanan rövanş maçında Alman basını da büyük ilgi gösterdi.

    taraftarının statta yarattığı yüksek ses delibelini Leipzig maçında yaşayan Almanlar, 'in 'taki rövanşına tedbirli geldi.

    Alman basın mensupları, - maçına desibel ölçer ile geldi. Beşiktaş taraftarının tezahürat yaptığı sırada ölçüm cihazını kullanan Alman mühabiri 100 desibel değerinde ses olduğunu sosyal medyadan paylaştı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:38
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