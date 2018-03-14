Bayern'den maç esnasında Beşiktaş paylaşımı: Gürültülü...
Bayern Münih twitter hesabından maç oynanırken, "Stadyum gürültülü" yazılı desibel görüntüsü paylaşıldı
Vodafone Park'ta oynanan rövanş maçında Alman basını da büyük ilgi gösterdi.
Beşiktaş taraftarının statta yarattığı yüksek ses delibelini Leipzig maçında yaşayan Almanlar, Bayern Münih'in Vodafone park'taki rövanşına tedbirli geldi.
Alman basın mensupları, Beşiktaş - Bayern Münih maçına desibel ölçer ile geldi. Beşiktaş taraftarının tezahürat yaptığı sırada ölçüm cihazını kullanan Alman mühabiri 100 desibel değerinde ses olduğunu sosyal medyadan paylaştı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:38
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
taraftar Bugüne kadar devamlı tekrar ettiler..Hangisi doğru çıktı ?
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
ulubatlı souness Gerekirse şanlı Galatasaray bayrağını tkrar kadıköyün ortasına diker orayı fetih ederiz biz fatihin aslanlarıyız..fbnin tek başarısıda bitr
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 34
Yorum
taraftar Yazdığım yorumun neresi yanlış ki olumsuz oy verdiniz? Benim için bunun anlamı al hepinizi vur Mahmut Uslu'ya. Demek herkes saygısız
Bayern'den maç esnasında Beşiktaş paylaşımı: Gürültülü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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