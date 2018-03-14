Bayern Münih hazırlıklarını tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih, Vodafone Park’ta yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:54
-
İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri
Toplam 5
Yorum
MİNİ YORUM Bu kez GS çok farklı kazanacak.
-
İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri
Toplam 5
Yorum
USTA GÖZLEMCİ ALLAH RIZASI İÇİN VOLKANI KAPTAN YAPMAYIN.TOPAL MOPAL OLSUN HAKEMEL KİM DİYALOĞ KURACAK KAPTAN AMA VOLKANLA OLMUYOR.BU HERKES İÇİN SAĞLIKLI
-
Caner Erkin’e hapis istemi
Toplam 9
Yorum
Yönetim uyuma SAVCININ KIM? ARASTIRILSIN. KESIN RENKLI
Bayern Münih hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.