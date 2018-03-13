Talisca milli oldu! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    milli oldu!

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> milli oldu!

    Sambacı, ’ta gösterdiği gösterdiği yüksek performans sayesinde ilk kez milli takımına çağırıldı. F.Bahçeli Giuliano ise alınmadı

    'ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca, 'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi. Teknik Direktörü Tite, 'ta başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 'yı aday kadroya çağırdı. Talisca, ilk kez Brezilya Milli Takımı'ndan davet alırken, F.Bahçeli oyuncu Giuliano kadroya alınmadı.

    , konuyla ilgili olarak BJK TV'ye yaptığı açıklamada, "Milli Takım'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için büyük bir onur. Beşiktaş'ın bana tanıdığı şansla beraber büyük bir çalışmanın meyvesini topladım ve bir daha milli takımdayım. İki tane hazırlık maçı oynayacağız. O hazırlık maçlarında iyi performans gösterip Dünya Kupası'na katılmayı o kadroda olmayı umuyorum" diye konuştu.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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