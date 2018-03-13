Talisca milli oldu!
Sambacı, Beşiktaş’ta gösterdiği gösterdiği yüksek performans sayesinde ilk kez Brezilya milli takımına çağırıldı. F.Bahçeli Giuliano ise alınmadı
Talisca, konuyla ilgili olarak BJK TV'ye yaptığı açıklamada, "Milli Takım'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için büyük bir onur. Beşiktaş'ın bana tanıdığı şansla beraber büyük bir çalışmanın meyvesini topladım ve bir daha milli takımdayım. İki tane hazırlık maçı oynayacağız. O hazırlık maçlarında iyi performans gösterip Dünya Kupası'na katılmayı o kadroda olmayı umuyorum" diye konuştu.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:57
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Talisca milli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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