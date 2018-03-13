Şenol Güneş'ten Talisca ve milli takım açıklaması

QUARESMA'NIN

Süper Lig 'de oynanan Fenerbahçe derbisinde yaptığı hareket sonrası aldığı 5 maçlık ceza hakkında konuşan Quaresma, ''Çok uzun süre olmadı. İki maç kaçırdım sadece. İdmanlarda çalışıyorum. Fizik olarak iyiyim. Ama tabii oynayıp oynamamam hocama bağlı.'' dedi ve devam etti: ''Takımı kutlamak istiyorum. Bu seviyeye gelmek kolay değil. Yarın büyük bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç olacak bizim için. Futbolda hatalar her zaman var. Ama önemli olan tüm oyuncuların elinden geleni yapması... Yarın farklı bir maç olacak. İlk maçtan bağımsız olarak. En iyisini yapıp, sahada keyif almaya çalışacağız.''Talisca'nın milli takıma seçilmesiyle ilgili Quaresma, "Talisca Milli Takıma seçildiği için çok mutlu oldu. Genç ve önünde uzun seneler olan bir oyuncu. Başarılı olacağına inanıyorum." diye konuştu.İlk maçtan bağımsız olarak oynayacağımız bir maç olacak. Aldığımız kötü skor, ikinci maçtaki iddiamızı, hevesimizi ve heyecanımızı bir alt seviyeye düşürdü.''

''Hedefimiz gruptan çıktıktan sonra turu geçmekti ya da en azından iki heyecanlı maç oynayıp kendimizi göstermekti ama olmadı.''

''Pepe, Vida ve Tosic yarın olmayacak. Savunmada sayısal sıkıntımız var. Tosic'in ön adale grubunda bir sıkıntısı var. O yüzden zor. Caner ve Adriano'nun da var ama bakacağız. Tosic'in durumu bugün yarın düzelecek gibi değil. Belki cumaya toparlayabilir. Pepe, dün koşu yaptı. Vida hafta sonu var ama yarın cezalı.''

''Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlar test maçıydı. Testleri iyi geçtik. Ta ki son müsabakada 10 kişi kalıp oyundan koptuğumuz ana kadar.''



''Taraftarlarımıza iyi maç izlettirmek istiyoruz. Tabi hem bizim için hem Bayern için maçın heyecanı düştü. Sonuç ne olursa olsun iyi bir izle Şampiyonlar Ligi'ne veda etmek istiyoruz.''



''Şenol Güneş (Talisca): Teknik adamların bizimle paylaşmak istediklerini paylaşırız. Milli Takım antrenörüne gerekli bilgiyi verdik. Onların geldiği dönemde Talisca cezalıydı, oynayamadı. Görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'de oynayan Brezilyalı oyuncular ve Talisca hakkında...Talisca umarım bu form grafiğini hem lig maçlarında hem Milli Takım'da devam ettirir ve Dünya Kupası'nda yerini alır.''



''Rakibimizin gücü ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız. İlk maçta bekleyip, kontralarla çıkmayı düşündük. İstediğimiz gibi olmadı.''