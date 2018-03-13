Larin mi, Love mu yoksa Demba mı? – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Larin mi, Love mu yoksa Demba mı?

    Larin mi, Love mu yoksa Demba mı?

    Beşiktaş'ta son günlerin en sık sorulan sorusu büyük umutlarla alınan Vagner Love ve 'in transferleriyle ilgili...

    Siyah-beyazlı taraftarlar "Devre arasında Love ve Larin'e 4 milyon 850 bin euro vermek yerine, Demba Ba'yı bedavaya alınamaz mıydık?" diyerek bu transfer harekatını sorguluyorlar. Kanadalı genç yıldız Larin henüz 1 dakika forma bulamazken, Alanya'dan alınan Love ise özellikle son Gençlerbirliği maçında hayal kırıklığı yarattı. Ara transferde adı geçen ancak yönetimin onay vermediği Demba Ba ise Göztepe formasıyla 6'ncı maçında 4'üncü golünü attı. Ba, devre arasında Beşiktaşlı yöneticilere, "Sakatlığım geçti. Dünya Kupası'nda olmak istiyorum, bana forma verin" demiş; yönetim ise yaklaşık 10 aydır resmi maç oynamayan Ba'yı alarak riske girmemeyi tercih etmişti.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:13
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