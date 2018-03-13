Küçük ağrılar bizi etkilemez – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ağrılar bizi etkilemez

    Küçük ağrılar bizi etkilemez
    Geçen hafta gözüne aldığı darbe sonrasında evine gözü kapalı bandajla giden 'nun karşısında 11'de sahaya çıkması dikkat çekti. Brezilyalı yıldızın yarın akşam da başlama düdüğüyle birlikte sahada olması bekleniyor. Adriano, " acılar, bundan sonra bizi sahaya çıkma konusunda durduramaz" ifadesini kullandı.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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